"Grande spavento"

Le prime parole di Petrucci: "Purtroppo mi sono fatto male nei miei punti deboli, alla mano destra e al polso sinistro già infortunati. A terra sentivo un grande dolore, mi si era anche sfilato il guanto, il pollice era diventato subito molto nero, mi sono spaventato. Lì ho anche le placche, poteva essere un disastro. Ora mi fa abbastanza male, spero di sentirmi bene domani per riuscire a guidare la moto. Alla fine stando a quanto emerso in Clinica mobile è andata meglio di quanto pensassi". Aspettative per la gara? "Sono realista: non abbiamo la velocità per lottare per il podio, dovremo solo cercare di raccogliere più punti possibile e portare a casa la pelle".