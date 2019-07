In una sessione di qualifiche “tagliata a metà” dalla pioggia, che ha colpito il tracciato di Donington nella seconda parte del turno, Federico Caricasulo si prende la pole position in classe Supersport. Il gran lavoro fatto sulla sua moto per raddrizzare il weekend dopo un venerdì complesso ha funzionato bene, permettendo a Federico di scattare davanti a Lucas Mahias e Raffaele De Rosa. Da segnalare il gran distacco tra il poleman (che ha girato in 1’31”092) e gli inseguitori, con Mahias a sette decimi. Deluso Jules Cluzel, dominatore del venerdì, ma solo quarto in griglia complice i pochi giri a disposizione dei piloti. Quinta casella per la wild card Brad Jones davanti ad Ayrton Badovini, mentre in terza fila troviamo Hikari Okubo, Isaac Vinales e Hannes Soomer. Undicesimo Randy Krummenacher, posizione che non rispecchia il valore del leader del campionato, pronto a dare battaglia in gara. Per quanto riguarda gli italiani, Federico Fuligni è diciannovesimo, mentre Gianluca Sconza si è qualificato ventitreesimo.