Lorenzo Dalla Porta vince in Germania e conquista anche la vetta del mondiale, davanti a Canet per due punti. Lo spagnolo compie un’incredibile rimonta da ventesimo a terzo, ma la seconda posizione di Ramirez - l’altro pilota Leopard - lo manda alla pausa campionato da inseguitore. Dalla Porta corona con il risultato massimo una stagione fin qui quasi perfetta, dove con 4 secondi posti aveva fatto bene pur senza un meritato successo.

La cronaca

Sasaki parte in pole al Sachsenring davanti al connazionale Toba, Dalla Porta e Fenati sono i migliori italiani in seconda fila. Male Arbolino, 19esimo e Canet, 22esimo, ma il meteo scompagina un po’ tutte le previsioni: pista freddina dopo le piogge notturne e condizioni di temperatura tutte da scoprire in relazione al comportamento delle gomme. Parte benissimo Fenati che alla prima frenata è in testa, Rodrigo e Lopez sono a terra già alla terza curva. Ramirez si mette all’inseguimento del pilota di Cecchini, il passo in avanti più importante lo fa Arbolino che guadagna ben nove posizioni ed è decimo. Al terzo giro i due piloti Leopard passano al comando, con Ramirez davanti a Dalla Porta. Arbolino, Suzuki, Foggia ed Arenas si uniscono al gruppo di testa già al quinto passaggio, anche più indietro i tempi sono ottimi e nessuno tra i primi riesce a fare davvero la differenza per una fuga. A 17 dalla fine Ramirez riprende a girare in 17” basso e prende un piccolo margine sugli inseguitori, ma cinque passaggi più tardi va largo alla prima curva e perde la posizione. Nel mentre Toba e Arenas cadono, mettendo fine alla propria gara, McPhee passa al comando. 11 dalla bandiera a scacchi, Fenati passa in testa e prova a dare uno strappo, nel gruppo di testa rimangono in sette: oltre a Romano ci sono McPhee, Dalla Porta, Kornfeil, Fernandez, Ramirez e Sasaki. Nemmeno Fenati riesce però ad andare via e quando mancano 5 giri è tutto da rifare, perché arrivano anche Canet, Suzuki, Kornfeil, Foggia, Ogura e via via tutti gli altri.

Il pilota di Max Biaggi in particolare è super aggressivo e a 3 giri dal termine con un sorpasso molto deciso passa anche Ramirez e McPhee, davanti ha solo Dalla Porta. Penultimo giro: Ramirez in testa, Dalla Porta lo insegue, Canet è alle sue spalle. Lo spagnolo passa prima secondo e poi in testa alla curva uno. Ma alla Waterfall Ramirez attacca e supera Canet: si infila anche Dalla Porta, che alla 13 fa fuori pure il compagno di squadra e va a vincere la prima gara dell’anno dopo 4 secondi posti. La piazza d’onore di Ramirez regala a Lorenzo anche la testa del mondiale, con Canet terzo quando pregustava già il colpo grosso. Quarto Fenati, al suo miglior risultato stagionale. "Finalmente ce l’abbiamo fatta - commenta Dalla Porta -. Non ci posso credere perché le sensazioni in moto non erano eccellenti a inizio weekend. Siamo però migliorati giorno dopo giorno e alla fine il lavoro ha pagato. Andiamo alla pausa nelle migliori condizioni".