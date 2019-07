Beirer: "Abbiamo davanti a noi una grande sfida"

Pit Beirer, direttore Motorsport di KTM: "Firmare con Brad Binder per il nostro progetto MotoGP è un momento emozionante perché è con noi già da cinque anni ed è uno dei nostri campioni del mondo. Abbiamo una storia forte e un legame altrettanto forte e siamo davvero felici che continui. È chiaro che tutti abbiamo davanti a noi una grande sfida e ci sentiamo anche responsabili nel continuare questo percorso che abbiamo intrapreso insieme. Ci piace anche il fatto che Brad abbia questo particolare stile di guida che gli consente di spingere la moto al massimo. Abbiamo la sensazione che lui sia perfetto per noi e non vediamo l'ora di vedere come si approccerà a una MotoGP. Sono sicuro che potrà aggiungere qualcosa in più perché l’ha fatto con tutte le moto con cui ha corso finora e sarà un punto di forza non solo per noi ma per tutti i fan della MotoGP".