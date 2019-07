La Honda ha annunciato che Jorge Lorenzo salterà le prossime due gare proseguendo il suo recupero dagli infortuni. "Dopo aver subito la frattura di due vertebre durante il Gran Premio d’Olanda, Jorge Lorenzo ha deciso di continuare a concentrarsi sul suo recupero e tornerà il Gran Premio di Gran Bretagna del prossimo 25 agosto". "Jorge Lorenzo e la Repsol Honda Team sono concordi che per Lorenzo la cosa migliore sia saltare sia il Gran Premio di Repubblica Ceca e di Austria per continuare il suo recupero ed evitare il rischio di ulteriori infortuni” continua il comunicato. “Avendo passato la pausa estiva a lavorare sul suo rientro, le condizioni di Lorenzo sono migliorate ma sente ancora dolore e i suoi movimenti sulla moto sono limitati. Silverstone è stato fissato come nuovo obiettivo per il suo ritorno in pista con la Repsol Honda Team. Al suo posto Stefan Bradl correrà di nuovo con i colori della Honda. Il tedesco era stato selezionato con una wildcard al Gran Premio di Repubblica Ceca, ma ora correrà al posto di Lorenzo come fatto al Sachsenring".