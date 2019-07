8 ore Suzuka, live su Sky domenica dalla 4:30

Honda, HRC non scherza

27 vittorie in 41 edizioni, questo il biglietto da visita del colosso di Tokio in avvicinamento alla 8 ore 2019. L’ultimo successo risale però al 2014 e la cosa sta diventando insostenibile per il top management della casa dell’ala. La CBR1000 RR ha molti anni sulle spalle, il progetto è arrivato al capolinea dello sviluppo e dal prossimo anno è attesa una moto completamente nuova. Attenzione però, se da un lato la “millona” fatica moltissimo nel mondiale Superbike, e Camier non è certo un pilota lento, dall’altro il WSBK è utilizzato anche per far crescere la CBR in funzione proprio delle 8 ore. I risultati dello sforzo HRC con Althea-Moriwaki cominciano ad arrivare e i successi nel campionato giapponese da un lato e le prove al top a Suzuka in vista della gara sono lì a dimostrarlo. L’equipaggio di punta è il #33 con Takumi Takahashi, Stefan Bradl e Ryuichi Kiyonari che correranno con i colori Red Bull e sotto le insegne HRC, ma non vanno dimenticati MuSASHi RT HARC-PRO Honda e F.C.C. TSR Honda France campioni EWC uscenti.