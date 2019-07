Le nostre tre vittorie italiane nelle classi più piccole sono arrivate in Moto3 nel 2015 con Niccolò Antonelli e nel 2018 con Fabio Di Giannantonio ed in Moto2 nel 2011 con Andrea Iannone: ben diverso il bilancio nelle categorie minori a due tempi, nelle quali abbiamo vinto in totale 30 volte. Sono 10 i successi in 125cc, 12 in 250cc e 5 in 350cc. Brno è quindi da sempre terreno di caccia per i piloti italiani, basti pensare che questo è il circuito in cui abbiamo registrato per l’ultima volta la pole nelle tre classi: era il 2009, la prima posizione in qualifica fu di Valentino Rossi in MotoGP, di Marco Simoncelli in 250cc e di Andrea Iannone in 125cc. Per i nostri colori l’ultimo monopolio di vittorie a Brno invece risale al 2002: Biaggi in top-class, Melandri in 250 e Lucio Cecchinello in 125.