Marquez: "A Brno in tanti vanno forte"

In Repubblica Ceca inizia il girone di ritorno e non si vede all'orizzonte l'avversario in grado di rallentare la corsa trionfale di Marquez che, escluso il ritiro causato dalla caduta in Texas, in nove gare ha raccolto cinque vittorie e tre secondi posti. Lui resta con i piedi per terra e sottolinea che "Brno è un circuito sul quale molti piloti spesso vanno forte, quindi non posso dare nulla per scontato". Tra quei "molti piloti" però c’è lo stesso Marquez, solo una volta giù dal podio in Repubblica Ceca da quando corre in MotoGP (2013) e mai più indietro del quarto posto.