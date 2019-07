La progressione di Marquez sembra inarrestabile: da quando ha preso la testa del Mondiale ha aumentato il suo vantaggio sul secondo in classifica ad ogni gara. Questa la progressione del suo vantaggio: 1 punto, 8, 12, 37, 44, 58. Questo margine di 58 punti è il più elevato alla 9^ gara di campionato dal 2014, quando il pilota di Cervera era alla sua nona vittoria consecutiva ed il suo vantaggio era di 77 punti sul compagno di team Pedrosa. Nell' "era Marquez", cioè da quando Marc è approdato in top-class nel 2013, la leadership del campionato è sua per la sesta volta su sette dopo il nono appuntamento: la mancò solo nel 2015, quando in testa al Mondiale dopo il Sachsenring era di Valentino Rossi. Quello fu l'unico anno in cui Marquez fallì la conquista del titolo.

Ducati contro Honda e Yamaha

Il campionato di Marquez, stando ai dati succitati, sembra clamorosamente in discesa, ma si arriva in un circuito in cui l'anno scorso la Ducati è stata in grado di ottenere un risultato storico. Nel 2018 la marca italiana riuscì a spezzare un duopolio di vittorie Honda/Yamaha a Brno durato 10 anni: dal 2008 al 2017 infatti ci furono 6 vittorie Honda e 4 Yamaha. Ma il successo della Ducati non fu isolato: fu una doppietta Dovizioso-Lorenzo estremamente importante, visto che dal 2011 al 2017 qui erano salite sul podio solo Honda e Yamaha.

Rossi a 10 anni dal settebello

Valentino Rossi è il plurivittorioso a Brno considerando la sola top-class, con cinque vittorie, ed è a pari merito con il suo acerrimo rivale Max Biaggi per successi in tutte le classi, sette. Valentino ha colto la sua ultima vittoria qui 10 anni fa, davanti a due piloti ormai ritiratasi dalla scena della MotoGP: Dani Pedrosa e Toni Elias. Al quarto posto in quella gara, Andrea Dovizioso. Tra i piloti in attività, ci sono altri tre vincitori oltre a Rossi: Marquez, vincitore nel 2013 e 2017, Crutchlow (2016) e Dovizioso (2018). Gli avversari di Marquez si attaccano alla scaramanzia per ribaltare il Campionato: Brno fu il circuito in cui Marc vide terminare la sua stellare sequenza di 10 vittorie dall'inizio del Campionato nel 2014; in quell'edizione fu solamente quarto dietro a Pedrosa, Lorenzo e Rossi.

Brno: 50 o 43?

Questo sarà il 50° weekend di gara a Brno o il 43°? Probabilmente entrambi i valori verranno menzionati, in quanto il tracciato ceco non ha ospitato sempre la top-class, alla quale in genere si fa riferimento. I weekend di gara qui finora sono effettivamente 49, ma nel 1970 e 1971 e dal 1978 al 1982 la 500cc qui non corse, lasciando il campo alle cilindrate minori. Quindi questo è effettivamente il 50° weekend di gara per il motomondiale, ma solo il 43° per la classe regina.