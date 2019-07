Prosegue per altri due anni l'avventura con il Team Avintia Racing di Tito Rabat: è stato ufficializzato il prolungamento contrattuale del pilota spagnolo, confermato fino al 2021. Ma le belle notizie non finiscono qui per l'ex campione del mondo di Moto2, che spiega: "Potremmo avere materiale factory a partire dal 2020, novità molto importante per riuscire a lottare in ogni gara per le prime posizioni". "Ringrazio il team per la fiducia, perché questa non è una stagione facile. Nelle ultime gare siamo stati più competivi e con la certezza di continuare per altre due stagioni sono certo che farò ancora meglio nella seconda metà del Mondiale". Il Team Manager Raul Romero aggiunge: "La nostra crescita è costante, il prossimo passo sarà quello di ottenere del materiale factory come le altre strutture indipendenti del campionato, ci stiamo lavorando".