Valentino Rossi: "Mi sembra che più la dici grossa e meglio è, in molti non fanno più il mestiere di cercare di spiegare cosa succede. È normale che la cosa che faccia più notizia è Valentino che smette, fai molti più click così che spiegando la situazione vera che interessa meno, ma non vale solo per me, funziona così per tutti. Andare in vacanza dopo un periodo difficile non è bello, soprattutto i primi giorni. Ma poi mi è servita per rilassarmi un po’, ma se arrivi vincendo te la godi di più".