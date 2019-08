Non è iniziata nel migliore dei modi la settimana del GP della Repubblica Ceca per Pol Espargaró: come riportato da As, il pilota spagnolo della KTM è stato condannato a pagare una multa di ben 64.800 euro per avere guidato con una patente non più valida. L'episodio risale al 2016, quando nei pressi di Barcellona, precisamente a Granollers, la polizia aveva fermato Espargarò al volante della propria auto e lo aveva multato per aver guidato senza più punti sulla patente, a causa delle tante infrazioni commesse. Pol aveva presentato ricorso sostenendo di avere una patente valida, quella di Andorra, dove si era trasferito nel 2014. A quanto pare, però, il tribunale non gli ha dato ragione: come sostenuto dai giudici chiunque è soggetto al sistema di perdita di punti rispetto alle violazioni commesse in Spagna, anche chi ha una patente straniera.