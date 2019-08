Meglio il mattino del pomeriggio. Con poche eccezioni. Tra queste Celestino Vietti che dopo una FP1 lentissima, alla ricerca del feeling con la pista che affrontava per la prima volta, in FP2 ha stampato un 2'08.19 capace di assicuragli il quarto posto a fine giornata. Girando da solo, questo è il bello. E' la prestazione che ha colpito di più. Meglio del primo posto di Gabriel Rodrigo (caduto male a fine turno), e seconda solo all'ottimo secondo crono assoluto di Tony Arbolino, anche lui in recupero da una prima sessione sotto tono.

I 13 gradi in più di temperatura hanno messo in difficoltà molti dei protagonisti attesi a Brno. Non tutti per fortuna. Antonelli, partito come al solito col freno tirato, ha potuto rifarsi al secondo turno di libere piazzandosi in ottava posizione alle spalle di un guardingo Aron Canet e davanti a Romano Fenati, tra migliori al mattino. Lorenzo Dalla Porta ce l'ha fatto sul finale a prendersi un promettente sesto posto prima di scivolare insieme a Vietti a turno ormai concluso (e al mattino il toscano aveva trascorso molto tempo fermo al box per una perdita d’olio della sua Honda). Ce l'ha fatta anche Andrea Migno (tredicesimo) a mettersi in zona sicurezza, in una provvisoria Q2 che potrebbe diventare definitiva casomai il meteo non consentisse, in FP3, di ripetere i tempi del primo giorno di prove. Un problema in più per Dennis Foggia (ventesimo nella classifica comparata), e per i due piloti di Estrella Galicia, Lopez e Garcia, causa caduta.