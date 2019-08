Marc Marquez arriva da uno dei suoi weekend più fortunati in Repubblica Ceca e complice una gara condotta praticamente in solitaria, lo spagnolo è sempre più lanciato verso il suo ottavo titolo Mondiale. Un'altra privilegiata occasione per allungare in classifica si presenta con l'undicesima tappa del motomondiale allo Spielberg con il Gran Premio d’Austria. Ma per il pilota della Honda non sarà facile competere su questo tracciato. Infatti dal 2016, da quando il Red Bull Ring è tornato nel calendario della MotoGP, a trionfare è sempre stata una Ducati, prima con Iannone, poi con Dovizioso e Lorenzo nel 2018. Come se non bastasse il Cabroncito ha giudicato in maniera molto positiva la giornata di test a Brno in cui ha provato un nuovo telaio e una nuova aerodinamica, che contribuirà nella scelta del miglior pacchetto in vista dell'Austria. E proprio sulla prossima gara al Red Bull Ring ha dichiarato: "Dopo l'estate è stato sicuramente un ritorno intenso! Naturalmente siamo molto contenti del risultato a Brno, ma ora dobbiamo concentrarci di nuovo e prepararci per l'Austria. Il Red Bull Ring è un circuito davvero unico che richiede molto dai freni e dalla potenza della moto. In passato abbiamo fatto alcune gare molto eccitanti, quindi quest'anno penso che sarà di nuovo molto interessante!"