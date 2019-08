“Non possiamo negare che il Red Bull Ring sia un'ottima pista per noi, è dimostrato dai risultati che abbiamo raggiunto negli ultimi anni, ma come dico sempre che ogni gara ha la sua storia da scrivere". Queste le parole di Andrea Dovizioso alla vigilia del GP d'Austria, undicesima prova della stagione di MotoGP. "L'anno scorso Márquez mi è arrivato davanti - ha aggiunto il pilota della Ducati -. quindi sono sicuro che quest'anno sarà di nuovo competitivo. La cosa più importante è concentrarsi su noi stessi, mantenere il feeling che abbiamo trovato a Brno, sia durante il fine settimana che durante il test, che è stato molto positivo. Ci riproveremo, sicuramente non ci vogliamo arrendere". Andrea Dovizioso è al 2° posto in classifica con 147 punti (-63 da Marquez).



Petrucci: "Ottime sensazioni durante i test"

"Non vedo l’ora di salire in moto in Austria dopo la delusione di Brno", ha invece detto Danilo Petrucci. "Sarà una gara in cui sulla carta dovremo giocarci un posto sul podio per mantenere viva la speranza, ma penso che le forze si siano bilanciate molto e non partiamo favoriti come gli anni precedenti. Lo vedremo già da venerdì. Ho avuto delle ottime sensazioni durante i test di lunedì e voglio mantenere questo feeling nel prossimo weekend di gara", ha concluso il pilota ternano che occupa la 3^ posizione in classifica con 129 punti (-81 da Marquez).