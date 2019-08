I fratelli Marquez e Aron Canet hanno riportato indietro l’orologio di sei anni: era infatti il 2013 l’ultima stagione in cui avevamo visto tutte e tre le gare vinte da piloti spagnoli per due volte su quattro; in Catalunya infatti ai due fratelli Marquez si era unito Marcos Ramirez, al suo primo successo in carriera. Certo, nel 2013 il panorama era ancor più a senso unico: si registrò un dominio spagnolo per sei gare consecutive, le ultime stagionali, da Misano a Valencia, e, nel corso dell’anno gli iberici si aggiudicarono 47 gare su 52!

Alex emula il fratello

Alex Marquez ha cambiato passo e nelle ultime gare c’è veramente poca differenza tra lui e Marc: Alex ha vinto 5 delle ultime 6 gare, Marc 5 delle ultime 7; Alex ha messo a segno la pole con 2”018 di vantaggio, Marc con 2”524; Alex ha vinto le ultime due gare con la pole ed il giro veloce, Marc con la pole e tutta la gara in testa...Insomma, hanno decisamente lo stesso ritmo! Le due gare consecutive con l’hat-trick di pole, vittoria e giro veloce per Alex sono qualcosa visto in Moto2 solo in un’occasione, quando cioè Rabat mise a segno la stessa impresa al Mugello ed in Cataluya nel 2014.

I due rookie sul podio

Al secondo ed al terzo posto in Moto2 Fabio di Giannantonio ed Enea Bastianini, entrambi al loro primo podio nella classe di mezzo: con loro sono 95 i podi italiani in Moto2, ottenuti da 13 piloti diversi. L'ultimo podio di Diggia era stato il 2° posto a Phillip Island in Moto3 l'anno scorso, quello di Bastianini il 3° posto a Sepang l'anno scorso, sempre in Moto3.

Canet mette la quinta

Aron Canet in Moto3 vince la sua quinta gara, la seconda quest’anno, eguagliando Sandro Cortese all’11° posto di tutti i tempi. Anche in Moto3, come in Moto2, dietro ad uno spagnolo vincitore, ci sono due italiani: Dalla Porta, all’11° podio in Moto3 e Tony Arbolino (4°).