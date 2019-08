Caduto nelle libere di Moto3 di Brno, Gabriel Rodrigo ha lasciato la Clinica Quiron Dexeus di Barcellona dove gli è stata ricomposta la frattura alla clavicola destra, ora per lui inizia il periodo di riabilitazione (minimo 2-3 settimane, ha avuto anche una frattura composta all'anca). Significa che per il pilota argentino è impossibile affrontare domenica il GP in Austria, e che resta in dubbio la sua presenza in Gran Bretagna per la gara del 25 agosto. Sul tracciato del Red Bull Ring il Team Gresini ha deciso di far debuttare al suo posto Jeremy Alcoba, pilota 17enne spagnolo attualmente al comando della classifica di Moto3 del CEV.