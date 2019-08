A Sky Alberto Puig, Team Manager Honda, parla dell'ipotesi di un addio di Lorenzo: "Abbiamo un contratto di due anni, non vedo perchè debba andarsene, non so da dove sia partita questa voce. Ha avuto tante cadute, la situazione non è certo la migliore ma ci ha chiesto di migliorare la moto e siamo impegnati nel farlo. Pensiamo che abbia il potenziale necessario per fare un buon lavoro".