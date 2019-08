"Mi sembrava impossibile non riuscivo a frenare come Marquez ma ho voluto provarci. Avevo una buona sensazione, mi sentivo molto forte in quel momento, quando siamo arrivato all'ultima curva. In passato ci ho pensato forse troppo, questa volta ho fatto qualcosa di pazzo e ha funzionato". Così Andrea Dovizioso nell'immediato post della gara vinta in Austria. Il pilota della Ducati ha dedicato la sua vittoria a Luca Semprini, scomparso di recente e che per la Ducati ha lavorato nell'ufficio stampa: "Sono molto contento per il team e per Luca".

"Forse la mia vittoria più bella"

"In che posto è nella mia classifica delle vittorie? Questa se la gioca, forse è al numero uno perché non avevamo la velocità, per la strategia aggressiva. E l'ho fatta, come quella di Marquez del resto. Lui è uscito male alla curva 3 e io ho risposto alla 4. Dopo è subentrata tutta una strategia, ma abbiamo lavorato bene".