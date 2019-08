Nuova avventura per il team Tech3 Racing: lasciata la Moto2, annuncia l'ingresso in Moto3 con KTM. Il Team Manager Poncharal: "Una delle cose che mi piace di più dopo tanti anni nel Motomondiale è poter iniziare una nuova sfida e di sicuro con KTM non rischi di restare deluso. Condividido la decisione di ritirarsi dalla classe di mezzo come costruttore e concentrarsi su Moto3 e MotoGP, è un onore affiancarli in Moto3"

KTM RINNOVA IN MOTOGP, MA LASCIA LA MOTO2