La MotoGP arriva in Finlandia per le due giornate di test del 19 e 20 agosto sul nuovo circuito del KymiRing. Il tracciato finlandese infatti entrarà a tutti gli effetti nel calendario del Motomondiale a partire dalla prossima stagione 2020 per il Gran Premio della Finlandia. Impegnati nella sessione di test saranno i collaudatori dei team della MotoGP e non i piloti ufficiali. Per la Ducati scende in pista lo storico collaudatore di Borgo Panigale Michele Pirro, per Suzuki il francese Sylvain Guintoli, per Yamaha il tedesco Jonas Folger, per Honda il suo connazionale Stefan Bradl, per Aprilia il britannico Bradley Smith ed infine per KTM il finlandese Mika Kallio, sul suo circuito di casa. Dopo la doppietta del Gran Premio di Brno e d'Austria, i "big" non prendono parte alla trasferta finlandese, con loro il prossimo appuntamento sarà domenica 25 agosto per il GP di Gran Bretagna.