Niente Gran Bretagna per Joan Mir. La Suzuki ha annunciato con un comunicato il nuovo forfait del pilota spagnolo in vista del prossimo week end sul circuito di Silverstone. "Mir non ha ancora recuperato al cento per cento dalla contusione polmonare che aveva subito in seguito all’incidente nel corso dei test a Brno. Inoltre, lamenta una sensazione di debolezza generale dovuta alla mancanza di allenamento dopo la caduta", si legge nella nota diffusa dal Team. Mir, costretto ad alcune settimane di convalescenza, ha già saltato il Gran Premio d’Austria. "La decisione è stata presa con il benestare del pilota, dei medici dell’ospedale universitario Dexeus di Barcellona e del Team", ha aggiunto la Suzuki. Mir sarà sostituito dal francese Sylvain Guintoli.