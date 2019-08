“È davvero bello poter tornare in sella alla Honda, è passato un bel po’ di tempo dal GP di Assen. Mi sarebbe piaciuto essere in pista già da tempo, ma la natura dell’infortunio che ho subito mi ha costretto a prolungare la mia assenza”. Queste le prime parole ufficiali rilasciate da Jorge Lorenzo, abile a arruolabile dalla Repsol Honda nel GP di Silverstone: “Nel periodo in cui sono rimasto lontano dalle gare, ho lavorato il più duro possibile per farmi trovare pronto, ma so che ci vorrà un po’ di tempo per adattarmi e per riprendere la giusta confidenza e velocità. Sono onorato e pronto a rimettermi in sella, in maniera tale da poter migliorare e raggiungere quei risultati che ben sappiamo di poter raggiungere”.

Le parole di Marquez: “In questa stagione siamo più pronti”

“La speranza è che potremo goderci una grande gara a Silverstone”, racconta il campione in carica Marc Marquez. “Abbiamo avuto un po’ di sfortuna in passato su questo tracciato, ma in questa stagione stiamo mostrando che siamo molto più forti in alcuni aspetti in cui prima peccavamo. Per questo ho delle ottime sensazioni in previsione del weekend, vedremo come andranno le cose con la nuova asfalto. Su quello però peserà anche il meteo, sarà una corsa tutta da scoprire”.