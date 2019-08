Jorge Lorenzo torna in pista, dopo quattro gare di assenza per l’infortunio ad Assen, e dopo un’estate arroventata dalle voci di un suo possibile addio alla Honda. Non è un rientro facile, quindi, ma non solo per i timori che riguardano la sua condizione fisica (nell’incidente si procurò la frattura della sesta vertebra dorsale). Lo è soprattutto per la sua condizione mentale, per i dubbi che lo inseguono da quando, a inizio stagione, è salito sulla moto giapponese e per la sua voglia di tornare protagonista che si scontra con la frustrante incapacità di adattarsi a un mezzo pensato per un pilota diverso da lui. Le domande che tormentano il maiorchino, che nel frattempo ha cercato di svincolarsi dalla casa giapponese per tornare alla Ducati, si compensano con le certezze di chi ha sempre ribadito la sua proverbiale forza d’animo e il suo inesauribile temperamento agonistico. “Lorenzo è uno tosto”, si è sempre detto nel Motomondiale, ma le ultime tre stagioni avrebbero fiaccato lo spirito di chiunque. Tre sole vittorie nell’arco di 39 gare (tutte con Ducati), e ben sei incidenti in meno di un anno, non sono proprio uno scenario facile da superare. E considerando l’evidente incapacità di trovare il feeling con la Honda è lecito chiedersi in quale modo il maiorchino potrà venirne fuori.