La bestia "grigia" di Marquez

Se per il campione del mondo il Red Bull Ring è la "bestia nera", l’unico circuito in cui non ha vinto in top-class, Silverstone ha un colore solo leggermente meno cupo: è uno dei quattro circuiti in cui ha vinto in top-class solo nel 2014 e poi non si è più ripetuto, a causa di un digiuno per lui insolito di 4 anni. Le altre "bestie grigie" per il pilota di Cervera sono Losail, Mugello e Valencia.

I plurivincitori al palo

Arriviamo a Silverstone con una situazione singolare riguardo al pilota ed al team più vittorioso in gara. Il plurivittorioso qui è Jorge Lorenzo, che con tre successi detiene il record della pista assieme a Kenny Roberts Sr., ma lo spagnolo difficilmente potrà lottare per la vittoria: è al rientro da un grave infortunio e, soprattutto, con la Honda non è mai riuscito a finire una gara nella top-10. Il team plurivittorioso a Silverstone è la Yamaha, con 7 successi (5 per Honda e Suzuki), ma la loro ultima vittoria qui è del 2015 ed il loro bottino in tempi recenti è stato magrissimo: dall’inizio del 2018 hanno vinto solo 2 gare (Phillip Island 2018 ed Assen 2019) su 30 disputate.