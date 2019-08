Da quando si corre a Silverstone, Valentino Rossi ha vinto solo una volta, nel 2015, il Gran Premio di Gran Bretagna. Ma il feeling tra il "Dottore" e il circuito inglese non è in discussione. "Adoro questo tracciato, è tra i miei 5 circuiti preferiti – ammette il nove volte campione del mondo -. Mi piace molto perché è una pista vecchio stile. E poi è tecnica, oltre che lunga: fare un giro è come percorre un viaggio da un posto all’altro. E’ molto piacevole". Rossi si augura, però, che il tempo almeno quest’anno sia clemente, dopo il GP annullatto nel 2018 a causa della pioggia. "Speriamo ci siano condizioni metereologiche favorevoli in questo fine settimana: l’anno scorso è stato un incubo. Guidare qui in condizioni da bagnato è terribile, perché si va molto forte". Infine, le aspettative in vista della prossima gara."Per andare forte qui serve un buon feeling e molta stabilità – conclude Vale -. Anche sui tornanti hai punti veloci e ci sono curve lunghe: di solito la Yamaha è veloce in questa pista".