Valentino Rossi: "La decisione di Zarco? Quando ero in Ducati mi sentivo come lui, non avevo un buon feeling con la moto, credo sia una situazione simile a quella che ha vissuto Zarco, è una situazione difficile perché perdi le motivazioni, perdi la felicità di andare in gara, già in partenza hai sensazioni negative. Se non ti diverti, guidare una moto diventa pesante, diventa tutto più pesante, persino dormire. Tante volte ho pensato di smettere quando ero alla Ducati, ma alla fine per me è stata un'ottima decisione non fermarmi, è stata la decisione giusta. Quando Zarco ha lasciato, pensavo che avesse un'altra opzione... Ma sono sicuro che tornerà presto"