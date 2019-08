Un altro Marquez in prima fila. Alex come Marc, anche lui in pole position. Peccato, nessun italiano è invece riuscito ad affiancare lui e Navarro, secondo classificato, davanti a Fernandez. Una prima linea tutta spagnola quindi. Il primo dei piloti di casa nostra è Luca Marini, sesto e soddisfatto. “ Mi sento bene, abbiamo preso quattro decimi, ma siamo nel nostro target (le prime due file, ndr) - ha detto il pesarese, aggiungendo -. Con meno gradi d’asfalto questa mattina avevo più grip, ma oggi ho girato meglio con la pista più scivolosa”. Per il fratello del 93 si tratta della nona pole position in Moto 2, dove comanda la classifica con largo vantaggio: 43 punti su Thomas Luthi, solo dodicesimo in questa qualifica. In gara Alex dovrà vedersela però con Navarro, veloce in tutti i turni di prove, a differenza del suo compagno di squadra, Di Giannantonio, partito forte venerdì e poi scivolato progressivamente indietro (sulla griglia di partenza scatterà dalla decima casella). Al suo fianco si troverà Nicolò Bulega, con l’undicesimo tempo. E’ mancato soprattutto Mattia Pasini che in mattinata, dopo aver spuntato il secondo tempo alle spalle di Navarro, aveva fatto sperare in una posizione migliore del quattordicesimo posto in qualifica. Si riaffaccia Remy Gardner nelle posizioni di testa; partito forte a inizio stagione, l’australiano scatterà col quarto tempo. Qualifica complicata per Lorenzo Baldassarri, addirittura diciottesimo, staccato di un secondo e sette da Marquez. Peccato, le sue prove libere promettevano di più.