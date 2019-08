Terza fila per Andrea Dovizioso, un gradino sotto quello che era l'obiettivo minimo di un giorno di qualifiche complicato per la Ducati: “Marc ha un passo diverso, migliore. Ma dietro di lui siamo almeno in cinque a potercela giocare. Piloti con un ritmo molto molto simile, però non riesco a fare previsioni in vista della gara. Tutte le Yamaha e Suzuki saranno veloci, soprattutto nei primi giri. Sono contento di aver ritrovato un po’ di feeling, grazie a quello abbiamo fatto una buona qualifica. Il tempo è in linea con quanto ci aspettavamo e abbiamo sfiorato la seconda fila che per come si erano messe le cose era il nostro obiettivo minimo. Parto settimo: spero e credo che questo non condizionerà la mia gara”.