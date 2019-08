Testa a testa in griglia e inevitabilmente anche ai microfoni tra Marc Marquez e Valentino Rossi, per stessa ammissione del pilota spagnolo: “Valentino sarà un avversario tosto da battere. Di solito quando va forte nelle prove, poi in gara fa sempre qualcosina in più. Già so che sarà molto forte, oggi ha piazzato un grande giro”. I record frantumati dal campione del mondo però spiegano più di mille parole il suo strapotere in MotoGP: 120 gare, 60 pole position. Uno specialista, forse anche qualcosa in più. “Sono molto contento, soprattutto per essere riuscito a farla qui a Silverstone. Una pista su cui lo scorso anno abbiamo fatto molta fatica, questa volta invece sembra che siamo messi molto meglio. Abbiamo dimostrato di poter fare bene, soprattutto a livello di passo gara. Sappiamo che in gara ci sarà da lottare, ma non posso che essere soddisfatto di come sono andate le cose in qualifica”.