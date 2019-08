La sua Yamaha è tornata a essere competitiva in pista e Valentino Rossi ha risposto presente in qualifica a Silverstone. Dopo le difficoltà delle ultime gare, in Gran Bretagna il pilota numero 46 ha confermato le buone sensazioni del venerdì, giocato d’astuzia durante tutto il Q2 e trovato lo spiraglio giusto nel finale dopo la bandiera a scacchi per prendersi la seconda casella in griglia, alle spalle del solito Marc Marquez. "Sono molto contento per questo 2° posto, la qualifica ormai è diventata fondamentale per la gara. Sono felice perché tutti hanno aspettato prima di attaccare, ma io ho deciso di fare l'ultimo giro da solo, è andata bene e sono soddisfatto. Ho un buon passo, la moto va bene e vediamo di essere pronti per la gara". Queste le sue parole al termine di una qualifica chiusa finalmente con il sorriso: per Rossi è la 147^ prima fila in carriera in top-class, la seconda in questa stagione dopo quella di Austin dello scorso aprile – anche in quel caso partì dal 2° posto e chiuse la gara alle spalle di Rins. Le sue ultime cinque prime file sono state tutte dei secondi posti: Brno, Buriram e Sepang nel 2018; Austin e Silverstone 2019. In Gran Bretagna è la terza volta negli ultimi quattro anni che Rossi parte secondo in griglia, con l’unica eccezione della passata stagione in cui aveva chiuso 12° dopo le qualifiche.