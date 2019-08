Si chiude nel segno di Alex Lowes la seconda giornata di test Superbike a Portimao, sede del prossimo round del campionato dal 6 all'8 settembre. L'inglese di casa Yamaha ha fermato il cronometro sul tempo di 1'41"153, in una sessione che ha visto buona parte dei piloti montare le gomme da tempo e provare le novità portate da Pirelli. Nel combinato dei due giorni, doppietta Kawasaki alle spalle del leader, con Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu staccati di circa due decimi. Quarta posizione per Michael Van Der Mark davanti al suo compagno di marca Loris Baz, a Leon Haslam e a Sandro Cortese. Chiudono la top-10 le Ducati di Eugene Laverty, Alvaro Bautista e Michael Di Ruben Rinaldi. Bautista oggi ha compiuto solo pochi giri in mattinata, mentre non è sceso in pista nella FP4. Undicesima un'altra Panigale V4R, quella di Chaz Davies. Dodicesimo Tom Sykes davanti a Marco Melandri. Completano la classifica Jordi Torres, Markus Reiterberger, Leandro Mercado, Takumi Takahashi, Sylvain Barrier (su Ducati, dal BSB) e Ryuichi Kiyonari.