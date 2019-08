Dopo 30 giri svolti nella sessione mattutina dei test di Misano, Jorge Lorenzo è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa dei continui problemi fisici: “Purtroppo in sella non mi trovo molto bene con la schiena, dopo la gara di Silverstone sto soffrendo perché ho fatto uno sforzo importante. Mettere insieme tutti quei giri non è stato facile, infatti da domenica sera ho avuto un sacco di acciacchi. Quando sono arrivato a Misano martedì avevo ancora dei dolori, infatti quando salgo in moto non riesco a stare bene. Per questo abbiamo preferito chiudere qui i test, sperando di recuperare al meglio in vista del prossimo GP”.