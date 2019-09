Gara avvincente per la Supersport sul tracciato di Portimao, sospesa a cinque giri dalla fine per l’olio lasciato in pista dalla MV Agusta di Raffaele De Rosa (ritirato con rammarico quando si trovava quarto). La bandiera rossa ha premiato Federico Caricasulo, dominatore del weekend, che ha passato Randy Krummenacher in tempo per essere classificato in testa alla corsa. Quella del ravennate è una vittoria importantissima, perché gli consente di ridurre a dieci punti il gap in classifica dal compagno di squadra con tre gare ancora da disputare. Krummenacher chiude quindi la doppietta del team Bardahl Evan Bros, laureatosi campione per quanto riguarda le squadre. Sul podio anche Lucas Mahias, bravissimo a mantenere il passo quando i primi due hanno provato a dare lo strappo decisivo. Dopo l’ottavo posto in qualifica è positiva la quarta piazza di Jules Cluzel, le cui ciance per il titolo si fanno però sempre più esili. Ayrton Badovini è il miglior italiano al traguardo, quinto davanti a Corentin Perolari, Hikari Okubo, Jules Danilo, Loris Cresson e Miquel Pons. Detto della sfortuna di De Rosa, gli italiani a punti sono Gabriele Ruiu dodicesimo e Federico Fuligni quattordicesimo; diciannovesimo Michael Canducci, squalificato Gianluca Sconza, reo di non aver rispettato un ride through comminatogli dalla direzione gara.