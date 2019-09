Atmosfera sempre speciale e sensazioni uniche, il weekend di Misano si avvicina e in casa Yamaha l’attesa è davvero tanta: "La gara di casa dà sempre qualcosa in più e dopo i test che abbiamo fatto 10 giorni fa abbiamo motivazioni molto alte", le parole di Maio Meregalli, team manager della Yamaha, ai microfoni di Sky Sport da Gerno di Lesmo. "Tutti gli aggiornamenti nuovi che abbiamo portato in questi test hanno dato degli ottimi risultati, partiamo da qui molto carichi", ha aggiunto Meregalli. Fiducioso e ottimista per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesimo round del calendario 2019, che andrà in scena il prossimo weekend e avrà tra i grandi protagonisti annunciati anche Valentino Rossi e Maverick Vinales. "Quanto pensiamo di essere competitivi nel Gp di Misano? I test – ha proseguito Meregalli – si sono conclusi con quattro Yamaha nei primi cinque posti, risultato che ci fa essere molto carichi e ottimisti. Sicuramente la base di partenza sarà la moto con cui abbiamo finito i test, dovremo lavorare molto sulla durata delle gomme perché purtroppo in due giorni non siamo riusciti a provare la distanza. La base di partenza sarà comunque decisamente buona", ha concluso il team manager della Yamaha.