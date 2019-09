Dall'Igna: "Sarà una gara difficile per tutti"

Il direttore generale della Ducati Luigi Dall’Igna non vede l'ora che il week end inizi: "E' la gara di casa, l'atmosfera è ovviamente tesa. Inoltre, le condizioni dell'asfalto sono diverse rispetto all’anno scorso. Per fortuna ci sono stati i test. Per noi è complicato fare un bilancio: Dovi arrivava da un incidente, mentre con Danilo abbiamo fatto un buon lavoro. La gara sarà diversa e magari chi ha fatto bene nei test sarà più in difficoltà in gara".