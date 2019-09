La Romagna e Valentino, un legame indissolubile. Anche se il Dottore è uomo di “confine”. Misano è per lui sinonimo di casa. Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini è così vicino da poterci andare in moto(rino). Senza perdersi. Per quello è necessario percorrere ancora un breve tratto di Adriatica. A Milano Marittima, per l’esattezza, all’interno del Parco Regionale del Delta del Po, dove un ex calciatore che di mestiere fa l’architetto si è inventato il labirinto di mais più grande d’Europa.

Mattia Missiroli, ex difensore del Cervia di Campioni (quello di Ciccio Graziani, per intenderci) uscito dal reality ha usato l’immaginazione, costruendo – o meglio piantando- in una superficie di 10 ettari, tante piante di granoturco. Non per fare l’agricoltore, ma per far giocare e far perdere bambini ed adulti in un campo di... pop corn.

E il legame con il pilota più amato d’Italia? Quest’anno il “circuito” è stato disegnato con un gigantesco 46, un omaggio a Valentino, idolo dell’ex calciatore. Ovviamente a Rossi è vietato perdersi. Anzi, per lui è necessario trovare al più presto una via d’uscita. Per il campione della Yamaha l’ultimo successo a Misano risale al 2014. Bisogna sfuggire al Minotauro spagnolo.