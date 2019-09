Mattia Pasini non correrà ad Aragon. A comunicare il forfait del pilota di Rimini è il suo team, il Tasca Racing, in cui è approdato dopo il GP del Sachsenring per sostituire Simone Corsi. Al posto del romagnolo è stato scelto il giovane Gabriele Ruiu, 19enne pilota di Roma impegnato in SuperSport.

Il "Paso" si è infortunato a causa di una caduta nelle FP3 del venerdì di Misano, in cui si è fratturato la vertebra T12 e ha rimediato una contusione al coccige. Dopo aver saltato il GP di San Marino, sarà costretto a saltare anche quello di Aragon. Il suo rientro - come aveva comunicato lui stesso ai microfoni di Sky Sport MotoGP - è atteso per la gara in Thailandia. Di seguito, il comunicato ufficiale del team: "Tasca Racing Moto2 sostituisce l'infortunato Mattia Pasini con il giovane pilota romano Gabriele Ruiu, nato a Roma (16 maggio 2000) che aveva già sostituto nella gara americana di Austin Stefano Manzi. Per la gara thailandese si prevede il ritorno in sella alla Kalex di Tasca Racing Team di Mattia Pasini".