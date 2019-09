La Quartararo mania sta contagiando tutti. Persino i suoi avversari sono pronti ad applaudirlo, come ha fatto Marquez dopo il Gran Premio di Misano: "E’ lui il vincitore morale, come io lo ero stato a Silverstone. Fabio lavora sodo, me lo aspetto protagonista l’anno prossimo". E nemmeno Rossi si è sottratto ai doverosi complimenti per il francese: "E’ forte e questo spiega la felicità di Marquez, per averlo battuto".

Considerando i suoi 20 anni, Fabio sembra avere il futuro in mano. Gli manca solo la vittoria per entrare nell’Olimpo dei fenomeni che al primo anno nella massima cilindrata, è bene ricordarlo, avevano però già vinto, pur se aiutati da una moto ufficiale. Il Dottore, per esempio, vinse al 9° Gran Premio, classe 500, Jorge Lorenzo trionfò alla terza uscita in MotoGP, Marquez vinse addirittura alla seconda gara. L’unica eccezione è Stoner, che dovette aspettare il via della seconda stagione, ma quando passò alla Bridgestone l’australiano fu devastante e conquistò il titolo.

Forse la prima vittoria di Quartararo è già nell’aria, magari quella di Aragon di domenica prossima, o forse servirà più tempo. Fino ad allora, godiamoci il suo giovane talento, la modestia e la gentilezza che lo distinguono.