I 93 punti di distanza da Marquez non preoccupano Dovizioso, reduce dal 6° posto di Misano: "Quella di Motorland è una delle piste più particolari del Campionato. In passato non avevo ottenuto grandi risultati, ma l'anno scorso sono stato molto competitivo e ho chiuso al secondo posto, per cui arriviamo al weekend di gara con questo buon ricordo e questa mentalità, puntiamo a lottare per le prime posizioni", garantisce il ducatista.

Cerca il riscatto Petrucci, che nell'ultimo GP di San Marino non è andato oltre il decimo posto: "Il tracciato mi piace molto, anche se non ho ancora ottenuto grandi risultati, spero che sia arrivato il momento di raggiungerli e soprattutto di cambiare il trend delle ultime gare". Petrux punta a raccogliere punti preziosi in classifica (attualmente è 3° a -124 da Marquez con appena 2 punti in più di Rins, vincitore a Silverstone): "La squadra sta lavorando molto bene, dobbiamo fare un ulteriore step per affrontare l'ultima parte di stagione in modo positivo e difendere la terza posizione della classifica, che in questo momento è il mio obiettivo principale".