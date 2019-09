In conferenza stampa ad Aragon è stato chiesto a tutti i piloti, con quale campione vorrebbero allenarsi. Marquez ha rivelato che vorrebbe prepararsi con Rafa Nadal, un altro fenomeno dello sport spagnolo protagonista di una carriera straordinaria grazie anche alle rivalità sul campo da tennis. E il pensiero, dopo Misano, va ovviamente a Quartararo. Un po' tutti si interrogano sulle potenzialità del pilota francese che, tra i suoi idoli, sceglie Lewis Hamilton, un pilota che al debutto stupì il mondo della Formula Uno. Un po' come Fabio, che ultimamente sta guidando la truppa Yamaha che con Vinales, Rossi e Morbidelli arriva ad Aragon in ottima forma. Sullo sfondo rimane la Ducati, Petrucci cerca un riscatto forse più morale che tecnico. Dovizioso, che, strano, vorrebbe allenarsi in motocross con il suo amico Tony Cairoli, è sicuro di fare meglio di Misano e di puntare magari al podio, come successo l'anno scorso. Ma, come dicevamo, fare una previsione è difficile in generale, soprattutto ad Aragon.