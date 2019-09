A Misano il pilota del Team Sic58 si era reso protagonista in pista (pole e vittoria) ma non solo: era diventata subito virale la sua interpretazione della telecronaca di Guido Meda. E il giapponese, romagnolo d'adozione, ci riprova ad Aragon per ricordare gli orari delle gare: per via della gara di F1 (fissata alle 14.10), cambia infatti il programma in Spagna

Le gare in diretta domenica su Sky Sport MotoGP: Moto3 alle 11.20, MotoGP alle 13 (entrambe anche su Sky Sport Uno, sul digitale terrestre al canale 472), Moto2 alle 14.30

