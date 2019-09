Dal centro di allenamento bianconero della Continassa al Camp Nou: dopo aver fatto visita alla Juve prima di Misano, Fabio Quartararo si sposta a Barcellona. A due giorni dalla gara di Aragon, il pilota francese fa tappa al Camp Nou per spingere i padroni di casa alla vittoria contro il Villarreal. Missione compiuta, il Barça si impone 2-1. Che sia un buon segnale per Quartararo, a caccia del primo successo in MotoGP? Prima chance per riuscirci il 6 ottobre in Thailandia

QUARTARARO FA VISITA ALLA JUVE PRIMA DI MISANO