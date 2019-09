Dorna e FIM hanno ufficializzato le squadre che prenderanno parte ai Mondiali di Moto2 e Moto3 nel 2020. Ora i team hanno tempo fino al 14 novembre per iscrivere i propri piloti. L'elenco completo sarà pubblicato il 18 novembre, ‘day after’ dell'ultimo GP della stagione a Valencia. Il 22 agosto scorso, giovedì precedente al GP di Silverstone, il comitato IRTA aveva decretato i team idonei all'iscrizione per le classi Moto2 e Moto3 per il Motomondiale 2020, fissando al 19 settembre la deadline per confermare la loro partecipazione e versare il pagamento del deposito cauzionale. Prima dell'ultimo weekend a due ruote ad Aragon c’è stato il secondo incontro, in cui si è preso atto della conferma di iscrizione da parte di tutti i team, che hanno versato la quota richiesta.

Reale Avintia Arizona 77 con una sola moto

Tra Moto2 e Moto3, solo la Reale Avintia Arizona 77 presenterà una sola moto, nella cilindrata inferiore, con il classe 2003 Carlos Tatay alla guida. Sempre n Moto3, Sterilgarda Max Racing Team e Red Bull KTM Ajo raddoppiano l'impegno. La new entry (al posto della World Wide Racing) è la Red Bull KTM Tech 3. In Moto2, escono di scena Tasca Racing e Kiefer Racing, oltre proprio alla KTM. Passano da uno a due piloti nel paddock invece il team Gresini (che ha già ufficializzato l'ingaggio di Nicolò Bulega) e il team Petronas Sprinta Racing.