Dura risposta di Claudio Domenicali ad Alvaro Bautista, che nei giorni scorsi aveva salutato la Ducati annunciando l'approdo in Honda HRC. "Sono felice, perché credo molto in questo progetto. Vogliono tornare in Superbike come team ufficiale e questo mi dà molta motivazione. Spero di riuscire a lottare da subito per la vittoria", aveva dichiarato il pilota spagnolo. I vertici della Ducati non sono rimasti a guardare, in particolare non lo ha fatto l'a.d. Claudo Domenicali.

"Ha rifiutato una nostra offerta a 6 zeri"

"Questa foto è stata l'inizio di una fantastica serie di vittorie. Ora Bau Bau afferma di aver lasciato Ducati per Honda quando noi abbiamo optato per Scott Redding e che non si è trattato di soldi. Ma noi gli abbiamo fatto un'offerta a 6 zeri in due anni, e lui l'ha rifiutata perché ne voleva di più, non c'è altro. La vita è fatta di scelte", si legge nel post di Domenicali.