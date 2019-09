Superpole bagnata, Superpole fortunata per Kyle Smith: dopo essersi dimostrato il più veloce nelle FP2 (il turno più bagnato del venerdì), l’inglese ha giganteggiato in qualifica regalando la prima pole position in Supersport al team Kawasaki Pedercini. Una scivolata alla curva Adelaide non è bastata a fermare Smith, che si è messo dietro il padrone di casa Jules Cluzel (a otto decimi) e il proprio compagno di squadra Ayrton Badovini (a oltre due secondi).

La pioggia ha messo in difficoltà i due leader di classifica Federico Caricasulo (4°) e Randy Krummenacher (6°), intervallati dal francese Lucas Mahias. La perfetta alternanza tra Kawasaki e Yamaha prosegue in terza fila con Hikari Okubo e Corentin Perolari, seguiti da Isaac Vinales; decimo Peter Sebestyen. Raffaele De Rosa è tredicesimo, Gabriele Ruiu subito a seguire, Federico Fuligni ventesimo. Gianluca Sconza è fuori dal 107%.