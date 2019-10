Fenati l'esperto, Lopez il giovane

Due piloti di categoria, già presenti in Moto3 nella stagione ancora in corso. Romano Fenati, dopo il fatto di Misano 2018, nel 2019 è sceso di categoria, tornando nella cilindrata inferiore nel Team Snipers. Al fianco di Tony Arbolino ha dimostrato di avere ancora una intatta passione per le due ruote, tornando anche alla vittoria dopo quasi 2 anni, in Austria l’11 agosto scorso. Al fianco di un "esperto" per la categoria, il team di Max Biaggi ha scelto di mettere uno tra i piloti più giovani di tutto il Motomondiale. Alonso Lopez, nato a Madrid il 21 dicembre 2001. A 18 anni ancora da compiere lo spagnolo è al secondo anno di Moto 3, sempre in sella ad una Estrella Galicia, e in questo 2019, con ancora 5 gare da disputare, ha già migliorato il bottino di punti del 2018 (45 contro 36). Il quarto posto strappato in Catalunya è il miglior risultato di una stagione in cui i sette '0' su 14 GP testimoniano ancora una certa inesperienza. Avrà modo di maturare a fianco di Romano, pilota abituato a palcoscenici più alti e in cui sarebbe voluto tornare, per sua stessa ammissione, già nel 2020.