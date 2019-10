Dopo la frattura del radio della mano sinistra rimediata ad Aragon, Pol Espargaro' aveva subito fissato l’obiettivo di rientrare in Thailandia. Non ci sono notizie a riguardo da parte di KTM, ma pare che il recupero del pilota spagnolo proceda bene. Prima il pianoforte e poi il virtuale: dopo l’esibizione musicale a poche ore dall’operazione, Pol si mostra intento a provare un simulatore di MotoGP nella clinica mobile di Andorra, con un chiaro messaggio in allegato: “Bene con il virtuale, ora è tempo di passare alla realtà”. Con la volontà di chiudere la stagione nella top 10, certamente farà di tutto per non saltare la gara di domenica e non perdere punti preziosi.