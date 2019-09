Dopo una settimana di sosta il Motomondiale riparte dalla Thailandia, domenica 6 ottobre. Ma il riposo del pilota non è mai senza motori, e non fa certo eccezione Valentino Rossi. Che, anzi, ama trascorrere le giornate ad allenarsi con i piloti della sua Academy. Al ranch o su altre piste, il divertimento non manca mai: ecco la gallery con le foto pubblicate dal Dottore sulla moto da cross nella pista di Fratte, insieme alla sua ‘squadra’, di cui fanno parte Migno, Bagnaia, Corsi, Bezzecchi, e Bryan Toccaceli. Allenamento e ricordi. Prima di Buriram c’è anche spazio per rivivere la bellezza di una strada che racconta un passato fatto di sogni ed emozioni: la Panoramica, che collega l’Emilia-Romagna e le Marche. Una strada che ha visto nascere il mito di Valentino Rossi, che proprio lì è cresciuto come pilota con i suoi amici d’infanzia