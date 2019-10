Il presidente de Seynes: "Non rimarrà in Yamaha, purtroppo"

Un rapporto duraturo, che dopo 106 gare ha portato, finora, a 15 podi. Anche il numero uno di Yamaha Motor Europe, Eric de Seynes, ha voluto spendere alcune parole per Lowes: “Vorrei ringraziare Alex, è stato difficile decidere di non continuare con lui nel 2020. Speravamo rimanesse dentro alla famiglia Yamaha, ma non sarà così purtroppo: l’anno prossimo non correrà su una nostra moto”. Parole di stima per il pilota, e di anticipazione su quello che potrebbe succedere nella prossima stagione. Lowes, infatti, nelle ultime settimane sarebbe stato accostato alla Kawasaki, dove gli lascierebbe il posto Leon Haslam.